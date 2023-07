Az NB II-be tart az egykori válogatott játékos

Már csak a másodosztályban rúghat labdába a Ferencváros korábbi játékosa.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hazai sajtóbeszámolók szerint a legutóbb tavasszal a Mezőkvösd-Zsóry színeiben futballozó Nagy Dominik következő csapata a másodosztályban csak osztályozón bennmaradó Nyíregyháza-Spartacus lehet.

Ki nyeri a magyar élvonal 2023/24-es kiírását? A Ferencváros 1.15, a Puskás Akadémia 6.00, a Fehérvár FC 7.00-szeres szorzóval fogadható (x)

Az NB1.hu információi szerint a Nyíregyháza komolyan kiszemelte magának az egykori tízszeres magyar válogatott középpályás Nagy Dominiket.

A 28 éves labdarúgó azelőtt a Ferencvárosban és a Budapest Honvédban is futballozott, legutóbb tavasszal a "matyóföldieket" erősítette, de annak idején külföldön is kipróbálta magát, a lengyel Legia Varsónál és a görög Panathinaikosznál is szerepelt.

Nagy a Ferencvárossal 2015/16-ban magyar bajnok lett (a Magyar Kupában háromszor végzett az élen a zöld-fehérekkel), a lengyel bajnokságban pedig a Legia Warszava színeiben három alkalommal (2016/17, 2017/18, 2019/20) nyert aranyat.