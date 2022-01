Az NB II-be igazolt a magyar válogatott támadó - hivatalos!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Diósgyőrben folytatja pályafutását Eppel Márton nyolcszoros válogatott támadó, a 2016/2017-es idény gólkirálya - adta hírül a dvtk.eu.

"Motivált vagyok, alig várom, hogy csatlakozzak új társaimhoz, és találkozzak a stábtagokkal! Benczés Miklós kitartóan hívott, és azt mutatta a DVTK, hogy mindenképpen szeretnének a csapatban látni, ami fontos számomra. A felvázolt tervek egy ambíciózus klub képét festették elém, amit alátámaszt a bajnoki tabella első helye is. Egyértelmű cél a feljutás, és most már többes szám első személyében is fogalmazhatok: egyértelmű célunk a feljutás. Jó játékkal és gólokkal szeretnék hozzájárulni a sikerhez. Az egyik első diósgyőri emlékem a régi stadionban szerzett duplám a Honvéd színeiben, az új DVTK Stadionban viszont még nem léptem pályára, bízom benne, minél hamarabb megszerzem az első gólomat immár diósgyőri mezben. Sok örömöt szeretnék a csapattal együtt szerezni a szurkolótábornak" - mondta az aláírást követően a 30 esztendős játékos.

"Eppel Márton nem csak tavasszal, hanem terveink szerint már ősszel, az NB I.-ben is hasznos tagja lehet a DVTK-nak. A nyolcszoros válogatott Eppel Mártont nem kell különösebben bemutatni a szurkolóknak. Arra azért felhívom a figyelmet, hogy egy komplex játékos csatlakozik a DVTK keretéhez, aki a 16-oson belül bárhonnan rendkívül veszélyes a kapura, de az összjátékban is hatékony, valamint a labda megszerzéséért vívott harcban is kihasználja a testi erejét. Karrierje folyamatosan felfelé ívelt, szép sikereket ért el a Honvédban és sorra kapta a meghívót a válogatottba is, ám a legutóbbi időben megtört a pályafutása. Lehetőséget biztosítunk neki, hogy újabb lendületet vegyen, cserében azt várjuk, hogy segítse feljutáshoz a DVTK-t. Bízom benne, hogy kölcsönösen előnyös lesz ez a kapcsolat! A szakmai stáb pedig újabb variációs lehetőséget kap, Könyves Norbert és Eppel Márton személyében akár két egykori válogatott támadót is pályára küldhetnek" - nyilatkozta a DVTK hivatalos honlapjának Benczés Miklós vezetőedző.

Eppel Márton az MTK-ban nevelkedett, itthon játszott a Paks és a Dunaújváros színeiben, külföldön pedig Hollandiában, Kazahsztánban és Belgiumban is. Az ősszel 12-szer lépett pályára a Bp. Honvédban, gólt nem szerzett.

