Az NB 1 gólkirályjelöltje nem veti el a külföldre igazolás lehetőségét sem

A válogatottba behívták, de nincs napi kapcsolatban Rossival.

Varga Barnabás idei teljesítménye megkérdőjelezhetetlen. A magyar válogatottba is meghívót kapott, azonban nem tartja folyamatosan a kapcsolatot Marco Rossi szövetségi kapitánnyal. Az m4sport.hu-nak adott nyilatkozatában a külföldre igazolásának lehetőségéről is beszélt.

„Inkább csak reménykedtem benne, hogy ilyen szezonom lesz"

-kezdte mondandóját Varga arra a kérdésre, hogy mennyiben múlta felül a szezoz előtti várkozását. Varga mellett a klubja, a Paks is nagyon jó formában van, az elmúlt 10 fordulót tekintve az OTP Bank Liga legjobb formában lévő együttese 21 ponttal.

„Most már a dobogót célozzuk meg, próbálunk felkészülni az utolsó öt mérkőzésünkre, ahogyan csak tudunk. Mindent beleteszünk, aztán elválik, ez mire lesz elég.”

A paksi csatár ezután kitért Bognár György visszaérkezésére és a csapatra gyakorolt hatására is.

„Természetesen neki is köszönhető a jó szereplésem, hiszen tudjuk, sokkal támadóbb szellemű futballt preferál, ezáltal több helyzetem van nekem és a többieknek is, ezért is dobott a formámon az érkezése. Ami a szerepkörömet, a felém támasztott elvárásokat illeti, abban nem hozott különösebb változást az edzőcsere.”

Varga teljesítményét Marco Rossi, szövetségi kapitánya egy válogatott behívóval díjazta, azonban nem kommunikál rendszeresen a játékossal.

„Nem mondanám, hogy rendszeresen kapcsolatban vagyunk. Nyilván amikor behívtak és ott voltunk az edzőtáborban, ott beszéltünk és elmagyarázott dolgokat, de nem kifejezetten kommunikáltunk azóta. Nem az én dolgom, hogy eldöntsem, én lehetek-e Szalai Ádám utódja a válogatottban, ezt a kapitány határozza meg.”

A gólkirályjelölt a külföldi lehetőségekről is szót ejtett.

„Akár ez is benne lehet, de most még nem tudom, nem ezzel foglalkozom, majd nyáron dőlhet el. Meglátjuk, milyen lehetőségeim lesznek. Erről egyelőre nem szeretnék beszélni”

-zárta mondandóját Varga Barnabás.

A Paks pénteken a tabellán közvetlenül előttük lévő Kecskeméttel mérkőzik majd meg.

