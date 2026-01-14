Az MLSZ lecsapott: a szövetség szektorbezárással büntette az NB I-es csapatot rasszizmus miatt

A Fizz Liga negyedik helyén álló hajdúsági klub honlapján közölte, hogy a testület a december 21-én játszott Kisvárda elleni bajnoki találkozó kapcsán büntette meg a csapatot "a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt", és pénzbüntetés mellett a Nagyerdei Stadion a B4, B5, B6 és B7 szektorát is be kell majd zárni.

A honlap emlékeztetett arra, hogy a fegyelmi bizottság még december közepén, a Nyíregyháza elleni idegenbeli találkozón történt szurkolói megnyilvánulások miatt kötelezte a klubot "többmilliós pénzbüntetés megfizetésére és prevenciós terv benyújtására", illetve elrendelte a korábban kiszabott felfüggesztett, egy hazai NB I-es mérkőzésre szóló szektorbezárás végrehajtását.

"A B5 szektor bezárása a január 25-i, Diósgyőr elleni találkozón lép életbe, az ide szóló bérlettel rendelkező drukkereink a B6 szektorban foglalhatnak majd helyet" - írta a klub. A négy szektorra vonatkozó büntetést a Diósgyőr elleni meccset követő hazai találkozón hajtják végre.

A DVSC szerdán azt is jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a mérkőzéseket sportszerű keretek között rendezhesse meg, prevenciós tervet készített és határozottan fel fog lépni a rasszista megnyilvánulások ellen, "emellett sokadik alkalommal arra kéri drukkereit, hogy hogy tartsák be az MLSZ előírásait, mert azok megszegésével szeretett klubjukat és önmagukat is sújtják".

Az MLSZ az idény kezdete előtt jelezte, hogy – a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően – zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a "cigányozás" esetében is, ezért a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a vétkes csapatokat.