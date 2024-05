Az MLSZ elárulta, hány centin múlt a Fehérvár bronzérme!

A játékvezetők egyre többször hoznak jó döntést.

Fogadj 20-szoros szorzóval a BL-döntőre és a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Szimplán a számadatok alapján kijelenthető, hogy jelentős javulás történt a hazai játékvezetésben - derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség háttérbeszélgetésén, amelyet az MTI szemlézett.

Az eseményen Hanacsek Attila, a játékvezetői bizottság elnöke tartott prezentációt, amelyből kiderült, hogy a szövetségben már több mint háromezer játékvezető és ellenőr dolgozik összesen. Ilyen magas számú új jelentkező legutóbb akkor volt, miután a legendás Puhl Sándor 1994-ben az Egyesült Államokban világbajnoki döntőt vezetett.

Az ellenőri jelentések alapján 2013-tól vizsgálva az első három osztályban 13 681 mérkőzés "mintája" szerint a játékvezetők osztályzatainak átlaga folyamatosan felfelé ível. Az OTP Bank Ligában a már kiválónak mondható 8,5-ös ellenőri osztályzatok 40 százalékkal emelkedtek ebben a szezonban.





Utóbbi számot támasztja alá a "kulcshibák" csökkenése, különösképpen a VAR bevezetése óta, ugyanis négy évvel ezelőtt az utolsó NB I-es szezonban, amikor még nem segített a technika, akkor 60 ilyen tévedés történt, ez a szám az elmúlt három idényben, 18, 17, legutóbb pedig 14 volt. Hanacsak Attila elárulta, a 14 kulcshibából 12-t a videobíró segítségével el lehetett volna kerülni, két esetben pedig nem nézhették vissza az adott szituációt.





Hanacsek kifejtette, a legutóbb NB I-es szezonban hét olyan forduló is volt, amikor egyáltalán nem kellett a technikának fölülbírálnia játékvezetői döntést. Ez azt mutatja, hogy a játékvezetők egyre többször hoznak jó döntést, és a játékosok is partnerek, hiszen az OTP Bank Liga előző kiírásában 46 százalékkal kevesebb piros lapot kellett felmutatniuk a bíróknak. Hanacsek Attila külön kiemelte, hogy a jelentősen hosszú, három percet meghaladó VAR-vizsgálatokat is sikerült 43 százalékkal csökkenteni.





A sajtóbeszélgetésen több, a médiában és a szurkolók között sokáig vitatott esetet elemeztek a résztvevők, ilyen volt például a Fehérvár "elbukott" bronzérmét eredményező leshelyzet, ami szabad szemmel szinte észrevehetetlen volt, de a technika megmutatta, hogy több mint 30 centiméteres volt a különbség.