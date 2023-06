Az MLSZ díjazta az év legjobb játékosait

Rábl János az év férfi játékosa, a nőknél tarolt a DEAC.

A női és férfi futsalbajnokságok végén ebben az évben is megválasztották az idény legjobbjait - számolt be róla az mlsz.hu.

Az egyéni elismerések odaítélésében idén is az MLSZ Futsal Bizottsága, a szövetség szakágvezetője, valamint a férfi és a női válogatottak szakvezetői vettek részt.

A férfiaknál az élvonal legjobb játékosa az MVFC Berettyóújfaluval bajnoki és kupaezüstérmet szerző Rábl János, a legjobb kapus a Haladással idén is duplázó (bajnoki és kupaaranyat szerző) Alasztics Marcell lett.

A legjobb edző a szombathelyiek szakvezetője, Juanra lett, míg az idény felfedezettjének a tavasszal már a felnőtt válogatottnál is számításba vett Gémesi Gergőt (Aramis) választották meg.

A gólkirály a Nyírbátor játékosa, Szentes-Bíró Tamás, míg az NB I legjobb játékvezetője Kovács Gábor lett.

A nőknél idén is tarolt a bajnoki címet és a kupaaranyat is elhódító DEAC. A női futsal NB I legjobb játékosa Horváth Viktória lett, a legjobb kapusnak járó elismerést ebben az évben is Torma Lilla szerezte meg, a legjobb vezetőedzőnek újfent Quirikó Vivient választották meg, míg a gólkirályi címet Krascsenics Csilla hódította el.