Az Interrel is összeboronálták, de jelenleg csak egy célja van Balogh Botondnak!

Zsinórban hatodik meccsén maradt nyeretlen a Parma.

Balogh Botond mára a Parma csapatának kirobbanthatatlan játékosa lett, így nem véletlen, hogy még nagyobb Serie A csapatok is szemet vetettek rá, közte a milánói Internazionale (habár még nem érkezett konkrét megkeresés a játékosért).Jelenleg a bajnokság 16. helyén áll a Parma, így a 22 esztendős játékos szeme előtt csak egy cél lebeg.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, valamint Fabio Pecchia, a Parma vezetőedzője is bízik a 22 éves Balogh Botondban. Legutóbb pont az olasz-magyar kapitány hálálta meg a kollégájának, hogy ennyi játéklehetőséget biztosít Baloghnak. A védő a Serie A jelenlegi idényének nyolcadik bajnokiján is kezdő volt, csapata jelenleg a 16. helyen áll a hét ponttal.

Legutóbb a Como ellen értek el 1-1-es döntetlent, amely után a klubhonlapnak nyilatkozott a magyar válogatott védő - szúrta ki a csakfoci.hu.

"A kapott gól előtti helyzetet jobban is kezelhettük volna, tekintve, hogy a félidőből már csak 30 másodperc volt hátra. Kár érte, mert addig a pillanatig jól játszottunk. Kicsit csalódott vagyok, mert megnyerhettük volna a meccset, bár a Como is jól játszott. Hogy szerencsétlenek lettünk volna? Nem hiszem, igaz, kétszer is eltaláltuk a kapufát és a keresztlécet is, inkább at mondanám, hogy ezúttal hiányzott valami, és nem tudtunk több gólt szerezni. Összességében a döntetlen azért igazságos eredmény" - mondta el a Parma alapembere.

Baloghot csapata idei céljairól is kérdezték.

"A célkitűzés? A túlélés. Tudjuk, hogy a bajnokság nagyon nehéz, de mindig úgy megyünk ki a pályára, hogy a legjobb eredményt érjük el, megpróbálunk ugyanolyan játékot játszani otthon, mint idegenben. Számítottunk erre a fajta játékra az ellenféltől, tudtuk, hogy a Como szeret mélyről építkezni. Mi is szerettük volna minél többet birtokolni a labdát, a magunk módján akartunk játszani. Miben fejlődünk a legtöbbet? Apránként szerintem mindenben, fiatal csapat vagyunk, így sokat fejlődhetünk, mindenekelőtt abban, ahogyan a meccseket irányítjuk. Örülök, hogy játéklehetőséget kaptam, és hogy az edző bízik bennem, meg akarom mutatni, hogy megérdemlem ezt. Sok erős játékos van a csapatban, ezért 100%-ot kell nyújtanunk, a Parmánál nincsenek kezdőjátékosok, ahogy a vezetőedző mondja, mindannyian egyek vagyunk. Minden nap dolgoznunk kell azért, hogy az első perctől kezdve játszhassunk"

- vélekedett Balogh.