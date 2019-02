Az Internél továbbra is bíznak Icardi maradásában

Mauro Icardit a héten az Inter a klub érdekében megfosztotta a csapatkapitányi karszalagtól, de ennek ellenére nem szeretnének megválni az argentin csatártól.

A Nerazzurri szerdán erősítette meg, hogy a jövőben Samir Handanovic veszi át a kapitányi tisztségat, és ezzel együtt Icardi a Rapid Wien ellen készülő keretből is kimaradt.

Luciano Spalletti, a csapat vezetőedzője megerősítette, hogy Icardi maga kérte a mellőzését, a csatár pedig egy Instagram bejegyzésben jelezte, hogy sérüléssel bajlódik.

