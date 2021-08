Az Inter visszautasította a Chelsea ajánlatát

Első körben nem fogadta el a londoniak 85 millió fontos ajánlatát az Inter Romelu Lukakuért.

A Chelsea vezérkarnak feltett szándéka, hogy ezen a nyáron visszacsábítsa Londonba korábbi támadóját, Romelu Lukakut. Erről már korábban a Goal is írt, és arról is, hogy Milánóba az első ajánlat is befutott.

A 85 millió font, valamint Marcos Alonso játékjogának átengedése nem nyert el az Inter vezetésének tetszését. Az alkudozás így akár tovább folytatódhat, hiszen Thomas Tuchel mindenképpen világklasszis csatárral erősítene.

A Chelsea-nél abban bíztak, hogy ki tudják használni az Inter nem túl stabil anyagi helyzetét, most azonban úgy tűnik, hogy nem akkora a baj Milánóban, hogy csak úgy rábólintsanak az első Lukakuért érkező ajánlatra.

