Az Inter újabb korábbi Juventus-játékost igazolhat

Az olasz sajtó szerint Juan Cuadrado mellett az Inter egy másik korábbi Juventus-futballistát is le szeretne igazolni azok után, hogy a torinóiak jó úton haladnak Romelu Lukaku megszerzése felé.

A SportItalia információi szerint az Inter 15 millió eurós ajánlatot tett Álvaro Morata megszerzése iránt az Atlético Madridnak. A spanyol válogatott támadó szerződésében 20 millió eurós kivásárlási ár szerepel, de a hírek szerint a "matracosok" ennél olcsóbban is megválhatnak a játékosuktól.

A madridiak 30 esztendős támadója korábban két ízben, 2014 és 2016, valamint 2020 és 2022 között egyaránt a Juventus játékosa volt Olaszországban. Már csak ezért is pikáns lenne, ha most az Interhez szerződne, bár Moratától nem áll távol, hogy két riválisnál is játsszon, hiszen az Atlético mellett a Real Madridnál is megfordult.

Morata az elmúlt idényben 45 mérkőzésen 15 gólt szerzett a "matracosok" színeiben.

Ugyanakkor a spanyol csatár megszerzése iránt egy másik olasz csapat, a José Mourinho által irányított AS Roma is érdeklődést mutat.