Az Inter már januárban lecsapna Thomas Müllerre

Olaszországban köthet ki a Münchenben mellőzött játékos.

Német sajtóértesülések szerint az szeretné leigazolni januárban Thomas Müllert a Bayern Münchentől.

A támadó csupán három mérkőzésen lépett pályára kezdőként a Bundesligában, és nem is csinált titkot abból, hogy nem elégedett a jelenlegi helyzetével, és akár a váltáson is hajlandó elgondolkodni, ha a dolgok nem változnak.

A Bild és a Kicker pedig már egyöntetűen arról ír, hogy az Inter a helyzetet kihasználva már télen kísérletet tenne Müller megszerzésére, de a neve is felmerült a játékossal kapcsolatban.

A Nerazzurinak igen komoly történelme van, ha német játékosokról van szó: korábban Jürgen Klinsmann, Andreas Brehme és a jelenlegi Bayern-vezérigazgató Karl-Heinz Rummenigge is a csapatot erősítette.

Az Inter helyzetét ráadásul az is könnyítheti, hogy Müller szerződése 2021-ben lejár a bajoroknál, így akár olcsóbban is megszerezhetik a több poszton is bevethető játékost.

