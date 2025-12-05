Az Inter korábbi játékosát nevezték ki vezetőedzőnek Szalaiéknál

A török klub vezetői a gyenge bajnoki szereplés miatt váltak meg a georgiai Arveladzétól, mivel 14 forduló után csupán a 14. helyen áll az együttes.

A megbízott Belözoglu játékosként többek között az Internazionaléban, a Newcastle Unitedben és az Atlético Madridban játszott, a török nemzeti csapatban pedig 101 mérkőzésen lépett pályára és tagja volt a 2008-as Európa-bajnokságon elődöntős együttesnek is. Edzőként a Fenerbahcénál, a Başakşehirnél, az Ankaragücünél és az Antalyaspornál dolgozott. Utóbbi irányítását januárban vette át, majd júniusban lemondott posztjáról.

