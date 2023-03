Az Inter kispadján köthet ki Lőw Zsolt!

Olasz sajtóhírek szerint a szezon végén távozik az Inter kispadjáról Simone Inzaghi.

A mértékadó olasz sportújság, a La Gazzetta dello Sport szerint a bajnokságban 15 pontos hátránnyal csak a második helyen álló Internazionale a szezon végén megválik jelenlegi vezetőedzőjétől, Simone Inzaghitól, a helyére pedig Zinedine Zidane, Luis Enrique vagy Thomas Tuchel érkezhet.

A lap információi alapján ugyanakkor a legesélyesebb jelölt Thomas Tuchel, akinek az Inter sportigazgatója, Giuseppe Marotta nagy rajongója, és már több alkalommal is megpróbálta Olaszországba csábítani a német szakembert. Ha Tuchelt kinevezik, jó eséllyel Milánóba költözne Lőw Zsolt is, aki már 2018 óta dolgozik együtt Tuchellel, és a PSG, valamint a Chelsea csapatánál is segédedzőként tevékenykedett mellette.

