Az Inter harcba szállna az Arsenal támadójáért

Az olaszok célkeresztjében a gaboni csatár.

A The Mirror cikkezik arról, hogy az fontolgatja Pierre-Emerick Aubameyang leigazolásáért.

A lap szerint az olaszok nem a mostani, hanem a nyári transzfer időszakban szereznék meg a gaboni támadót.

A Nerazzurrinak azonban nem lesz könnyű dolga, mert a csatár szerződtetése a tervei közt is szerepel.

Aubameyang szerződése egyébként 2021 június végéig köti mostani klubjához, azaz a következő nyáron még komoly összeget kaphatna érte az .

Persze a csatár döntését nagyban befolyásolhatja, hogy az Ágyúsok miként végeznek az idény végén: a londoni klub jelenleg történeti mélyponton áll 12. helyével a Premier League-ben.

Aubameyang szemére nem sok mindent lehet vetni, ugyanis a focista már most 13 találatnál jár a bajnokságban, azaz a most futó idényben is szorgalmasan termeli a gólokat.

