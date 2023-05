Az Inter 13 év után, kettős győzelemmel jutott a BL-döntőbe!

Az AC Milan 180 percen keresztül képtelen volt gólt lőni.

Az Inter jutott elsőként a Bajnokok Ligája 2023-as fináléjába, miután Simone Inzaghi együttese az odavágón megszerzett 2-0-ás előnyét még eggyel meg tudta toldani, így 3-0-ás összesítéssel búcsúztatta városi riválisát, az AC Milant.

A találkozó első helyzete a piros-feketék előtt adódott a 11. percben, amikor Theo Hernandez rúgott oda Barellának, de a játékvezető sípja néma maradt, a labdára Tonali csapott le, megverte Mkhitaryant a bal szélen, centerezése Brahim Diazt találta meg középen, aki 11 méterről a bal alsó felé belsőzött, de Onana átért és megfogta a ziccert.

Két perccel később Barella lövésénél védett nagyon Maignan, de ha bemegy, sem lett volna érvényes a gól, mert Dzeko már lesen volt az akció közben.

Az iramra ezután sem lehetett panaszunk, de az újabb nagy helyzetek a játékrész hajrájában jöttek. Az egyik oldalon Leao nyert meg egy párharcot Darmiannal szemben, majd a büntetőterületen belülre érve Acerbi mellett is elvitte a labdát, éles szögből azonban ellőtte a labdát keresztben a kapu előtt, aztán a másik kapunál Calhanoglu bal oldali szabadrúgását Dzeko csúsztatta meg középen, Maignan szerencséjére középre jött a labda, de így is nagy bravúr, no meg a kapus mindkét keze kellett, hogy védeni tudjon.

A szünet utáni első percekben kissé indulatosabbá váltak a felek, egyre-másra jöttek a sportszerűtlen jelenetek, és helyzetből is kevesebbet jegyezhettünk fel.

A 74. percben aztán vezetéshez jutott az Inter: Lukaku, Gosens és Lautaro Martinez addig tették-vették a labdát a tizenhatoson belül, míg utóbbi üresen találta magát, s kissé balról a rövid alsóba bombázott.

Ez az egy gól döntött, az Inter így kettős győzelemmel jutott a június 10-ei, isztambuli döntőbe, s várja ellenfelét.

