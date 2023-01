Nem a világbajnokságon parádézó hálóőrök voltak posztjukon a legjobbak az IFFHS szerint.

A belga válogatott játékosát, a klubszinten a Real Madridban védő Thibaut Courtois-t választotta 2022 legjobb kapusának a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS.

Az MTI arra emlékeztetett, hogy bár a belgák időnek előtte búcsúztak a katari vébén, Courtois – aki egyszer, 2018-ban már az élen végzett az IFFHS hasonló szavazásán – így is meg tudta előzni a világbajnok argentin nemzeti együttes kapusát, Emiliano Martínezt, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az elsőség kiharcolásában a franciák elleni döntő büntetőpárbajában mutatott bravúros teljesítményével. Igaz, Courtois a Real Madrid emlékezetes BL-menetelése során mutatott be több hatalmas bravúrt is, a kupasorozat legjobb hálóőrének meg is választották, míg októberben a legjobb kapusnak járó Jasin-trófeát is begyűjtötte a France Football gáláján.

A rangsor harmadik helyére a vb-negyedik Marokkó és a Sevilla kapusa, Jasszin Bunu került, akit a nemzetközi szervezet ítészei jobbnak láttak többek között három másik világbajnoki szereplőnél, a vb-bronzérmes horvátokat erősítő Dominik Livakovicnál, a francia Hugo Llorisnál és a lengyel Wojciech Szczesnynél egyaránt.

A múlt év legjobb kapusai az IFFHS-nél:

1. Thibaut Courtois (Belgium, klubcsapata: Real Madrid) 125 pont

2. Emiliano Martínez (Argentína, Aston Villa) 110

3. Jasszin Bunu (Marokkó, Sevilla) 55

4. Dominik Livakovic (Horvátország, Dinamo Zagreb) 30

5. Hugo Lloris (Franciaország, Tottenham) 25

6. Wojciech Szczesny (Lengyelország, Juventus) 15

7. Jan Oblak (Szlovénia, Atlético Madrid) és

Alisson Becker (Brazília, Liverpool) 10-10

9. Jordan Pickford (Anglia, Everton) és

Mike Maignan (Franciaország, AC Milan) 5-5

