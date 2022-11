Az FTC támadója helyett a Milan játékosát vinné a vb-re Marokkó

Két támadó is kidőlt a marokkói válogatottból, Harit és Abuklal pótlására az FTC támadója mellett egy spanyol játékost is kiszemeltek az afrikaiak.

Amine Harit, a Marseille labdarúgója biztosan kihagyja a katari vb-t egy sérülés miatt, de kérdéses Zakaria Abuklal részvétele is a tornán. A támadósor megerősítésére szóba került a Ferencváros labdarúgója, Ryan Mmaee is, de francia, valamint olasz sajtóhírek szerint Waid Regragui szövetségi kapitány egy váratlan fordulattal megpróbálja az AC Milan játékosát elcsábítani a vb-re.

A 23 éves Brahim Díaz a Real Madrid kölcsönjátékosaként szerepel az olasz élvonalban, és bár Spanyolországban született, az édesapja révén rendelkezik marokkói állampolgársággal. Ezt a helyzetet használná ki a marokkói szövetség, azonban közel sem biztos, hogy Díaz beadja a derekát, ugyanis szíve szerint a spanyol válogatottat preferálná. Ugyanakkor hiába lépett pályára többször is a spanyol utánpótlás válogatottban, a felnőttek között még nem mutatkozhatott be tétmeccsen, így akár egy vb-szereplés reményében el is fogadhatja a meghívót.

A 23 éves támadó-középpályás az idei szezonban 13 bajnokin 4 gólt szerzett és 1 gólpasszt osztott ki a Milan színeiben.

