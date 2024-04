Az FTC és a Paks egykori labdarúgója sokgólos mérkőzést vár a két csapat bajnokiján

Vasárnap meglátjuk, hogy mire megy egymás ellen a listavezető és a bajnoki második.

Tököli Attila 25-szörös magyar válogatott ex-labdarúgó leginkább közönségszórakoztató és sokgólos meccset szeretne látni a vasárnapi Ferencváros-Paks OTP Bank Liga-találkozón, melynek végeredményét nem tudná megtippelni.

A 47 éves korábbi támadó - aki pályafutása során játszott az FTC-ben és a Paksban is - az m4sport.hu-nak adott hosszabb interjúban kiemelte, jelenleg nem kérdés, hogy Magyarországon a bajnoki címvédő Ferencváros rendelkezik a legerősebb kerettel, ugyanakkor szerinte nem lehet könnyű a nemzetközi kupaszereplés lehetősége miatt ott futballozó játékosokat megfelelően motiválni az NB I-es összecsapásokra.

"Nem egyszerű ezt elérni. Megjegyzem, a magyar futballnak még jobbat tenne, ha nemcsak az FTC lenne ilyen magas szinten, hanem akár három-négy másik egyesület is" - jelentette ki Tököli, aki pályafutása során a hazai bajnokságban 413 mérkőzésen 187 gólt szerzett, kétszer volt az NB I gólkirálya, bajnoki címet ünnepelhetett a Dunaferr, valamint a Ferencváros színeiben is, Magyar Kupát háromszor nyert, két alkalommal az FTC-vel, egyszer pedig a Kecskeméttel.

A jelenleg a Paks utánpótlásában edzőként dolgozó szakember többek között profi karrierjéről, illetve az annak során megélt tapasztalatokról is beszélt az interjúban, de kitért Marco Rossi szövetségi kapitány munkájára és a magyar válogatottra is.

"Természetesen ismerem Marcót, mint ahogy ő is engem, hisz még játszottam is ellene, mikor a Honvéd edzője volt. Nagyon szerethető, melós, igazán gürizős alakulatot tudott összeilleszteni, a játékosok ráadásul elhiszik azt, amit ő mond, hisznek benne. A mentális oldal mellett minden meccsen van még két-három extra tényező, amivel el lehet dönteni egy találkozót, mi pedig ezekben erősek vagyunk. Látszik a játékosokon, hogy hisznek magukban, ez egy mentálisan is nagyon jól összeszedett brigád" - mondta a nyári Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapatról Tököli.

Ami a Paksot illeti, az ex-csatár szerint az idény elején a Tolna vármegyei klubnál mindenki aláírta volna a második helyet, de még a bronzérmet is.

"A klub megtalálta azokat a játékosokat, akiket kellett, mellettük itt van Bognár Gyuri is, együtt pedig erre képesek. Hét pont az előnyünk a Fehérvár előtt, és pont hét forduló van még hátra. Mindegy, épp hova megyünk, bárkit megverhetünk, ezt már korábban is bebizonyítottuk. Ez a jelenlegi egy csodálatosan szép eredmény" - összegzett Tököli.

A címvédő és listavezető Ferencváros vasárnap 14.45-től fogadja a második helyen álló Paksot a Groupama Arénában.

Forrás: MTI