Az évszázad rablása: a Manchester City lecsapná az Arsenal kezéről a 90 millió fontos angol szupersztárt

A Manchester City középpályája komoly reformok elé néz a nyári átigazolási ablakban.

Fabrizio Romano értesülései szerint Ilkay Gündogan már alá is írt az FC Barcelonához – a hivatalos bejelentésre még várni kell, hiszen a német középpályást még június 30-ig szerződés köti az angol bajnokhoz.

Egybehangzó sajtóinformációk szerint Bernardo Silva is elhagyhatja a BL-győztes együttest, a Manchester City motorja Szaúd-Arábiába teheti át székhelyét, egy eddig meg nem nevezett csapathoz. A Marca úgy tudja, hogy a 28 éves portugál játékos szaúdi szerződésén már az utolsó simításokat végzik.

Pep Guardiolának tehát úgy néz ki, hogy minimum két középső középpályást szerződtetnie kell a nyáron. Romano szerint az első érkező már meg is van, hiszen Mateo Kovacic már két héttel ezelőtt mindenben megegyezett a City-vel, a horvát válogatott játékos 30 millió fontért érkezik a Chelseatől.

Az olasz átigazolási guru szerint a másik érkező az a Declan Rice lehet, akiért az Arsenal is szintén érdeklődik. Sőt az észak-londoniak már két hivatalos ajánlatot is tettek a West Ham középpályásért, azonban a Kalapácsosok még az Ágyúsok második, 77 millió fontos ajánlatát is keveselték, ezért visszautasították.

A mindig jól értesült újságíró szerint a West Ham pontosan ezt a forgatókönyvet szerette volna elérni – ezért nem fogadta el eddig az Arsenal ajánlatait –, hogy két klub versenyezzen a 24 éves angol játékos kegyeiért, hiszen így várhatóan sokkal többet fognak érte kapni.

Rice nyitott bármilyen váltásra, mindenképpen egy topcsapathoz szeretne igazolni Kelet-Londonból. A következő licitkör vélhetően 90 millió fontról indul majd.