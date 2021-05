Az Everton és a Tottenham is vinné Zahát

A Crystal Palace sztárja elvágyódik, az Everton és a Tottenham is vinné, a Crystal Palace megtartaná.

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Tippelj az EL-döntővel kapcsolatban és vidd a milliókat!

A Goal információi szerint az Everton és a Tottenham is szerződtetné Wilfried Zahát a nyáron, és állítólag a szélső is nyitott arra, hogy elhagyja a Crytal Palace. Az elefántcsontparti támadó a The Face-nek adott interjújában elmondta:

„Nagy csapatban szeretnék játszani, és kupákat nyerni. Elég jónak tartom magam ahhoz, hogy felvegyem a versenyt a legjobbakkal."

A korábbi Manchester United támadó hozzátette:

„Ha egyszer újra esélyem lenne egy nagy csapatban játszani, nem utasítanám vissza. Nem akarom, hogy a gyerekeim azt lássák, hogy az édesapjuk nem nyert semmit."

Zahát 2019 nyarán az Everton egyszer már majdnem megszerezte, 70 millió fontot, valamint Cenk Tosun és James McCarthy játékjogát adták volna érte, azonban a Crytal Palace elutasította az ajánlatukat. Így inkább a sokkal olcsóbb Alex Iwobit igazolták le az Arsenal csapatától. De úgy néz ki, hogy nem adták fel a liverpooliak, és továbbra is meg szeretnék szerezni a gólerős támadó játékjogát. Ráadásul abban reménykednek, hogy mivel Zaha szerződése 2023 nyarán lejár, 40 millió fontot is elég lesz érte fizetni.

A Tottenham is figyelemmel kíséri a helyzetet, és ha módjuk lesz rá, ajánlatot is fognak tenni, főleg ha Harry Kane elhagyja Észak-Londont.

De vajon eladó-e Zaha?

A Crytal Palace mindent meg fog tenni azért, hogy a Zahát a Selhurst Parkban tartsák, hiszen köré, és a jelenleg sérült Eberechi Eze szeretnék építeni a jövő Palacát. Ráadásul nehéz helyzetben vannak a londoniak, hiszen nemcsak edzőjük, Roy Hodgson hagyta el őket a szezon végén, hanem 15 játékosnak is lejár a szerződése a jövő hónapban. Gary Cahill, Mamadou Sakho, Nathaniel Clyne, Christian Benteke, Wayne Hennessey, Patrick van Aanholt, Andros Townsend, Jeffrey Schlupp, James McCarthy, Martin Kelly, Scott Dann és Joel Ward jövője is kétséges a klubnál, és nem biztos, hogy még egy kulcsjátékos elvesztését el tudná viselni piros-kék egyesület.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Villarreal-Manchester döntőt rendeznek az Európa-ligában, a Villarreal győzelme 4.80-szoros pénzt fizet.