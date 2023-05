Az év üzletét kötheti a Real Madrid: Barcelonából igazolnának támadót!

És még a fizetését sem kellene állniuk!

A spanyol Marca információi szerint a Real Madrid az Espanyol támadójával, Joseluval erősíthet a nyáron.

A Primera Divisióntól búcsúzó barcelonai klub 33 esztendős futballistájának 2025-ig szóló szerződésében ugyanis szerepel egy záradék, miszerint kiesés esetén szabadon távozhat kölcsönbe, s a Királyi Gárdának még csak a fizetését sem kellene állnia!

Carlo Ancelotti együttesének azért is lenne szüksége erősítésre a támadószekcióban, mert Asensio vélhetően távozik, Mariano szerződése is lejár, Hazard helyzete pedig továbbra is sok kérdőjelt tartogat.

Joselu szerződtetésével rendkívül jól járna anyagilag a Real Madrid, ráadásul az Espanyol csatára igencsak jó formában volt az elmúlt idényben, hiszen 38 tétmeccsen 17 gólt lőtt, csak kettővel maradt le Benzema mögött a La Liga góllövőlistáján.

A 2-szeres spanyol válogatott csatár értékét 6 millió euróra becsüli a Transfermarkt.