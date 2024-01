Az Év sportolója gála: kiderült, mennyivel verte Rossi csapata a vízilabda-válogatottat!

Szoboszlai Dominik és a szövetségi kapitány nagy fölénnyel nyert.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) kedden délután honlapján tette közzé a 66. Év Sportolója-szavazás végeredményeit.

Amint arról mi is beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott tarolt az eseményen, most pedig az is kiderült, milyen különbséggel győzött Szoboszlai Dominik, Marco Rossi és a nemzeti csapat.

Az Év férfi sportolója:

1. Szoboszlai Dominik (labdarúgó) 795 pont

2. Kós Hubert (úszó) 465

3. Zalánki Gergő (vízilabdázó) 331

4. Koch Máté (vívó) 301

5. Losonczi Dávid (birkózó) 220

6. Halász Bence (atléta) 192

7. Marozsán Fábián (teniszező) 185

8. Hanga Ádám (kosárlabdázó) 168

9. Muszukajev Iszmail (birkózó) 134

10. Pekler Zalán (sportlövő) 47

Az Év csapata (hagyományos csapatsportágak):

1. Férfi labdarúgó-válogatott 924

2. Férfi vízilabda-válogatott 882

3. Ferencváros, női kézilabdacsapat 285

4. Női kosárlabda-válogatott 221

5. Ferencváros, férfi labdarúgó-csapat 203

6. Győri Audi ETO KC, női kézilabda-csapat 78

7. UVSE, női vízilabda-csapat 76

8. Férfi kézilabda-válogatott 69

9. Vasas, férfi vízilabda-csapat 60

10. Férfi strandkézilabda-válogatott 41

Az Év edzője:

1. Marco Rossi (labdarúgás) 992

2. Varga Zsolt (vízilabda) 730

3. Elek Gábor (kézilabda) 275

4. Decsi András (vívás) 236

5. Boczkó Gábor (vívás) 175

6. Székely Norbert (kosárlabda) 128

7. Gárdos Gábor (vívás) 87

8. Módos Péter (birkózás) 77

9. Szalma László (paraatlétika) 71

10. Németh Zsolt (atlétika) 67

A győztesek hétfőn az M4 Sport-Az Év sportolója gálán, az Operaházban vehették át az elismerést.