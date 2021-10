Az első lépés: már nem Bruce a Newcastle menedzsere

A Szarkák hivatalos honlapjukon jelentették be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak Steve Bruce menedzserrel.

Több mint két évig ült a Newcastle kispadján Steve Bruce, aki előbb 13-ik, majd 12-ik lett a csapattal, és megbízatása alatt mind az FA-kupában, mind a Liga-kupában a negyeddöntőbe jutott.

A Newcastle United hálás köszönetét fejezi ki Steve Bruce-nak a közreműködésért, és jó egészséget kíván neki a jövőben.

Steve Bruce így nyilatkozott: „Hálás vagyok mindenkinek, aki kapcsolatban áll a Newcastle Unitedtel, és hogy lehetőséget adott nekem ennek az egyedülálló futballklubnak a vezetésére. Mindenkinek a legjobbat kívánom a szezon hátralevő részére, és a továbbiakra is!”

Graeme Jones vezeti majd ideiglenesen a csapatot, kezdve a szombati Crystal Palace elleni találkozón is ő irányít majd. Az új vezetőedző keresése folyamatban van, és a megfelelő időben be is jelentik majd, ezzel kapcsolatban a klub nem kíván nyilatkozni.

