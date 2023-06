Az El-győztes sportigazgatója a Premier League-ben köthet ki

Az Aston Villa javában tárgyal Monchi szerződtetéséről.

Az Aston Villa a minap megvált Christian Purslow vezérigazgatótól, és úgy tűnik, máris megvan az utódja.

Még 2018-ban nevezték ki az Aston Villa vezérigazgatói székébe Purslowt, akinek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a birminghami klub feljutott a Championshipből, és stabil PL-csapattá nőtte ki magát.

Azóta a Sky Sports, valamint az Athletic is arról számolt be, hogy Monchi, a Sevilla sportigazgatója töltheti be a megüresedett vezérigazgatói pozíciót az Aston Villánál. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, a Sky forrásai szerint kétmillió euró ellenében lenne hajlandó megválni Monchitól a Sevilla.

Bizonyára Monchi szerződtetésében az szintén közrejátszhat, hogy Unai Emery vezetőedző már korábban dolgozott együtt a spanyollal a Sevillánál.

Monchi jelentős hírnevet szerzett magának, hála a remek igazolásainak: többek között Ivan Rakitic, Éver Banega, valamint Dani Alves Andalúziába szerződése mind az ő nevéhez fűződött. Nem csoda, hogy Monchi regnálása alatt nyerte a klub mind a hét UEFA-kupa-, illetve Európa-liga-trófeáját.

A spanyol szakember már második ízben tölti be ezt a szerepkört a Sevillánál, de 2017 és 2019 között az AS Románál ugyancsak megfordult.