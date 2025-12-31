Az éjjel még 2025-ben sem érhet véget! – ezzel foglalkoznak most az egykori magyar válogatott játékosok

Nikolics Nemanja az öltönyben

A Fehérvár és a Chicago Fire ikonikus csatára, Nikolics Nemanja 2025 novemberében irodába költözött. Ő lett a Videoton új sportigazgatója. A váltást komoly szakmai felkészülés előzte meg: októberben sikeresen megszerezte az UEFA MIP diplomáját Nyonban, így friss elméleti tudással vághatott bele a gyakorlati munkába. Elsődleges és legégetőbb feladata egy olyan vezetőedző kinevezése volt, aki képes kivezetni a jelenleg a másodosztályban küszködő együttest a válságból, és szakmailag megalapozni a visszatérést az élvonalba. Végül a régiúj vezetőedzővel, Pető Tamással vágott neki a munkának: jelenleg a bentmaradás a cél.

Nagy Ádám stabil pont a Speziában

A Serie B 2025/26-os szezonjában Nagy Ádám továbbra is megbízható teljesítményt nyújt Olaszországban. Eddig 15 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, összesen 1095 percet töltött a gyepen, és bár gólja még nincs, egy gólpasszal már segítette csapatát. Emellett az Olasz Kupában is kapott két mérkőzésnyi lehetőséget, így a fizikai állapota és a játékpercei alapján a Spezia egyik legtöbbet foglalkoztatott középpályása, aki 85% feletti passzpontossággal mozgatja a csapatot.

Kleinheisler László szünetet tart

Kleinheisler László esete a 2025-ös év egyik legmeghatóbb emberi története a magyar futballban. A középpályás a karrierjét is háttérbe szorította a családja kedvéért. Amikor nyáron távozott a Grazer AK-ból, kisfia születése során fellépő súlyos egészségügyi komplikációk miatt minden szakmai megkeresést visszautasított, hogy felesége és gyermeke mellett lehessen a nehéz időkben. Szerencsére a hírek már pozitívak, a kisfiú meggyógyult, így a "magyar Scholes" remélhetően 2026 elején visszatérhet a professzionális futball világába, újult erővel keresve következő állomáshelyét. Elmondása szerint, már több megkeresést is kapott a magyar és az osztrák bajnokságból is.

Stieber búcsúzik

A magyar futballszurkolók december közepén egy korszak lezárultának voltak tanúi, amikor Stieber Zoltán 37 évesen hivatalosan is bejelentette visszavonulását. A 2016-os Eb egyik legemlékezetesebb pillanatát, az osztrákok elleni győzelmet bebiztosító gólját lövő szélső az MTK-tól való nyári távozása és makacs sérülései után hozta meg a végső döntést. Stieber emelt fővel távozik a pályáról, de a foci közelében marad. Már el is kezdte játékosügynöki karrierjét. Búcsúzáskor megemlékezett a legendás góljáról is: „Azért a pillanatért a legelső edzéstől a sérüléseken át a csalódásokig mindenért kárpótolt a futball, az a gól mindent megért, az az érzés elkísér. „

Bernd Storck hazatalál?

Bernd Storck, a 2016-os sikerkapitány 2025 végén ismét a magyarországi visszatérés kapujában áll, miután belgiumi kitérői után jelenleg szabadúszóként keresi az új kihívást. A német szakember nyíltan vallott arról, hogy szívesen vállalna munkát egy izgalmas hazai projektben, feledtetve élete legnagyobb csalódását: a belga szezonzárás után már Berlin felé autózott a pályán, amikor egy telefonhívással visszarendelték egy korábbi csapatához, a Cercle Brugge osztályozómérkőzéseire, hogy tartsa bent a csapatot az élvonalban. Ám hiába teljesítette a bravúrt, a klub egy nappal a nyári felkészülés kezdete előtt – az előzetes megegyezés ellenére – kitette a szűrét. Mivel a marasztaló ígéret miatt akkor más belga és magyar ajánlatokat is elutasított, Storck most különösen motivált, és a szakmai pletykák szerint több NB I-es klubnál is komolyan felmerült a neve a 2026-os tavaszi szezonra. A magyar labdarúgást továbbra is szoros figyelemmel kísérő tréner készen áll, hogy egy korrekt ajánlatért cserébe újra a magyar pálya széléről dirigáljon.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.