Az egykori Real Madrid-játékos a Manchester Unitedhoz szerződhet

A nyáron több mint 200 millió eurót költhetett el a Manchester United, és az új kisebbségi tulajdonos, Sir Jam Ratcliffe vezette INEOS a téli átigazolási időszakban is azon lesz, hogy anyagilag támogassa az együttest - írta meg a football365. Egy középpályást állítólag szeretnének igazolni Manchester vörös felében, de a spanyol Fichajes értesülései szerint a jelenleg szabadúszó Sergio Ramos neve szintén ott szerepel a kívánságlistán.

Mint ismert, a Real Madrid legendája a szezon őszi felét a mexikói Monterrey csapatánál töltötte, ám szerződése lejártával távozik a közép-amerikai bajnokságból.

A portál emellett arról is beszámol, hogy Ramos nyitott lenne arra, hogy a Manchester Unitedhoz szerződjön, sőt, az angol klub lett a legvalószínűbb következő állomása. A 13- szoros Premier League-győztes a hírek szerint egy rövid távú, de magas fizetést tartalmazó szerződéssel tervezi meggyőzni a világbajnok spanyol hátvédet.

A Fichajes megjegyzi, hogy a Vörös Ördögök fiatal és újjáépülő kerete miatt Ramos érkezésének nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is érezhető hatása lehet.