Az egyik legnagyobb ghánai tehetséget igazolta le az MTK

Ghánai korosztályos válogatottakat szerződtettek a fővárosi kék-fehérek.

Az MTK Budapest szerdán hivatalos oldalán közölte, hogy megállapodott két ghánai U20-as válogatott játékossal: Stephen Amankona és Nasiru Banahene is a klubnál folytatja.

A még csak 18 éves Amankona a helyi Premier League-ben szereplő Berekum Chelseatől érkezik, ahol fiatalon 14 élvonalbeli meccsen 5 gólt szerzett. Több ghánai és nemzetközi honlapon is úgy mutatják be, mint aki a bajnokságban olyan teljesítményt nyújtott, amivel európai klubok figyelmét is felkeltette. Teljesítményének köszönhetően a 20 legnagyobb ghánai tehetség közé sorolták.

Kiemelik azt is, hogy a támadó óriási szerepet játszott abban, hogy Ghána U20-as válogatottja kijutott az Afrikai Nemzetek Kupája korosztályos tornájára, ahol viszont a napokban kisebb sérülése miatt nem léphetett pályára.

Vele tart Budapestre Nasiru Banahene is, aki szintén 18 éves. Ő elsősorban jobb oldali szélső védő, de a baloldalon is bevethető. Fiatal kora ellenére szintén több mérkőzésen játszott már a ghánai Premier League-ben, a Liberty Professionals Accra színeiben.

- Az MTK Budapest és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia szakmai vezetése a hazai piacon is folyamatosan keresi azokat a tehetségeket, akiket alkalmasnak tartunk arra, hogy előbb hazai, majd nemzetközi színtéren is helytálljanak, így került több korosztályos válogatott is az elmúlt időszakban hozzánk. Nemzetközi kapcsolatrendszerünk és megfigyelőink révén viszont szintet is léptünk: ezzel párhuzamosan keressük azokat a fiatalokat az országon, illetve akár a kontinensen kívül is, akikben rendkívül komoly potenciál van.

A cikk lejjebb folytatódik

Így került képbe nálunk a két ghánai játékos, akik már egészen fiatalon megmutatták magukat a felnőtt futballban, és nekünk is volt lehetőségünk közelebbről felmérni őket. Jó benyomást tettek ránk, ezért szerződést kínáltunk nekik. A két játékos egyelőre az U19-es csapatunknál készül majd, ahonnan viszont - ahogy azt az elmúlt időszak is mutatja - mindenkinek megvan a lehetősége, hogy megmutassa magát a felnőttek között, és megfelelő teljesítmény esetén meg is ragadjon ott - mondta az MTK oldalának Polyák Balázs sportigazgató a két új labdarúgó érkezése után.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!