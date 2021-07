Az EB sztárja a Chelsea és a Manchester United célkeresztjében

Az angol válogatott Declan Rice a Wesh Ham második szerződéshosszabbítási ajánlatát is visszautasította.

Nyerj 3,2 millió forintot az Unibeten! Ingyenes tippjáték a pénteki Svájc-Spanyolország EB negyeddöntőre! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

Declan Rice Chelsea nevelés, de 2014 óta a West Ham Unitedban pallérozódik. A 22 éves játékos már évek óta ott van a top csapatok bevásárló listáján, többek között a Frank Lampard vezette Chelsea is többször megpróbálta már leigazolni a középpályást, eddig sikertelenül. Azonban most talán az eddigieknél is nagyobb esély mutatkozhat arra, hogy Rice elhagyja Kelet-Londont. Annak ellenére, hogy Ricenak 3+1 éves szerződése van csapatával, sajtóhírek szerint elvágyódik, erre utal, hogy a West Ham utolsó két szerződéshosszabbítási ajánlatát is visszautasította – értesült róla a Dailymail.

A West Ham érzékelte, hogy elveszítheti játékosát, ezért kínáltak fel neki fizetésemelést, azonban a Telegraph szerint Ricenak minden vágya, hogy a BL-ben játszhasson, így nem hajlik a maradásra.

Nem csak a volt chelsea tréner, Frank Lampard, de utódja Thomas Tuchel is rajong Ricért, így annak ellenére, hogy alapvetően a Kékeknek nincs szüksége védekező középpályásra – hiszen Kanté és Jorginho is ezen a poszton játszik a csapatban –, megpróbálhatják megszerezni a West Ham és az angol válogatott egyik legjobbját. Az ügyletben segédkezhet Mason Mount is, aki Rice egyik legjobb barátja, hiszen Rice és Mount együtt nőttek fel a Chelsea utánpótlásában.

A másik komolyabb kérő a Manchester United lehet. A Vörös Ördögök Jason Sancho megszerzése után sajtóhírek szerint minden energiájukat Rice megszerzésére összpontosítanák. Az előző félévet a Kalapácsosoknál töltő Jesse Lingard és a válogatottbeli csapattárs Harry Maguire azok, akik előre mozdíthatják az üzlet létrejöttét.

A West Ham 100 millió fontra taksálja egyik legnagyobb értékét, de Rice állítólag nagyon csalódott lenne, ha a kelet-londoniak nem fogadnának el egy 60 millió fontos ajánlatot.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A svájci továbbjutás 3,30-szoros pénzt fizet a spanyolok ellen.