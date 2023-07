Az ausztriai kitérő után a Vidiben folytatja a csapat korábbi játékosa

Fogadj 20-szoros szorzóval a Klaksvík–Ferencváros BL-mérkőzésre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

"Berki Marcell újra piros-kékben!" - jelentette be régi-új igazolását a Fehérvár FC a klub hivatalos honlapján.

A 19 esztendős, korosztályos válogatott labdarúgó 2018-ban a Vidiből igazolt Salzburga, ahol az elmúlt öt évben a korosztályos utánpótlás-csapatokban, valamint az osztrák másodosztályú FC Liefering felnőtt csapatában szerepelt. A fiatal labdarúgó nem követte Szoboszlai Dominik bevált tervét, mivel a Liverpool legújabb igazolása a Red Bull csapatokon keresztül jutott el a Vörösökig.

"A legfontosabb számomra most az, hogy minél több játékpercet kapjak, bízom benne, hogy a Vidinél lesz lehetőségem sokat pályán lenni. Nagyon boldog vagyok, hogy hazatérhettem, mert a legjobb helyen vagyok a fejlődésem szempontjából és a csapat szempontjából is. Minél több góllal és gólpasszal szeretném segíteni a csapatot, azt gondolom, hogy erre már mentálisan és fizikálisan is készen állok" - nyilatkozta ambíciózusan Berki.

Berki Marcell 2+1 éves szerződést írt alá Vidivel, a fiatal labdarúgó a 9-es mezt választotta.