Az Atlético Madrid két sztárja is a Premier Leagueben folytathatja!

Fabrizio Romano információi szerint Matheus Cunha és Felipe is közel került hozzá, hogy a Premier Leaguben szereplő Wolverhampton Wanderers FC-ben folytassa pályafutását.

A két játékos közül Matheus Cunha eligazolása lenne a meglepőbb, hiszen a csatár alapembernek számít Diego Simeone csapatában, az eddigi szezonban 17 mérkőzésen lépett pályára a matracosok színeiben.

Felipe távozása viszont közel sem lenne olyan váratlan, a 33 éves brazil védő mindössze 3 találkozón kapott lehetőséget az argentin trénertől, szerződése pedig 2023 nyarán jár le, így az Atléticónak idén januárban van utoljára esélye pénzt csinálni a 2019-ben 20 millió euróért érkező belsővédőből.

A Wolves minél hamarabb szeretne túlesni a két játékos leigazolásán, hiszen más Premier League csapatok is szemet vetettek a matracosok párosára.

Negotiations between Wolverhampton and Atletico Madrid will continue for both Matheus Cunha and Felipe. Personal terms are another key point. 🚨🟠 #WWFC



Wolves want to be fast as there are more Premier League clubs keen on signing Cunha. pic.twitter.com/ofPeInPTOt