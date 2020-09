Az Atlético elnökének javaslata: Messi is igazoljon hozzájuk

Luis Suárez a közelmúltban mindössze 6 millió euróért igazolt át a Barcelonától az Atlético Madridba, amelyben már be is mutatkozott és elsőre csereként beállva adott egy gólpasszt és kétszer be is talált.

Ugyanakkor nem ez a legizgalmasabb az uruguay-i csatárral kapcsolatban, hanem az az évődés, amit Lionel Messivel művelnek a közösségi médiában. Az argentin korábban sajnálkozott egy sort, hogy így elbánt a barátjával a Barca, aztán Suárez is kiírta magáról a bánatát, mert a klubnak nem volt szüksége rá. Hogy minden jó legyen beszállt a párbeszédbe Ronald Koeman a új vezetőedzője is, aki megértette Messi dühét, de szerinte:

„Nem az én döntésem volt Suárez eladása, a klub döntött így. Minden tiszteletem Suárezé, és minden jót kívánok neki az Atlético Madridnál!”

– nyilatkozta a Metrónak a holland.

Több csapat

És, ha ez még nem lenne elég, akkor most előkerült az Atlético elnöke, Enrique Cerezo is, aki egy megdöbbentő ötlettel állt elő. Kölcsön vette az egyik spanyol édességgyártó cég szlogenjét és a Cadene Cope rádiónak nyilatkozva azt mondta Messivel kapcsolatban, hogy: „Ha Leo Messi Suárezzel akar játszani, akkor idézzük az édességgyár szlogenjét. Kérd karácsonyra! Vágyakozással minden lehetséges!”