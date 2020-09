Az Atlético csatársora: az egyik harap, a másik rúg

Ha jót kell mondani, akkor az ember Diego Costára is számíthat. Az Atlético csatára Luis Suárez kapcsán nyilatkozott egy olyat, amire emlékszünk majd egy darabog.

„Nem tudom, hogy a , hogy engedhet el egy olyan játékost, mint Suárez – kezdte a támadó. – Ráadásul jól kiegészítjük egymást: egykünk rúg, a másik pedig harap!”

A csatár duó tagjai kompromisszumok nélkül futballoznak és az erőszakosság sem áll távol tőlük és úgy tűnik humoruk is van bőven. Amúgy az eltökéltségben partnerük is van, hiszen Diego Simeone, az Atlético vezetőedzője is elég erős személyiség. Az ő hármasuk igencsak veszélyessé teszi a csapatot, amely biztosan megkeseríti majd a Barcelona és a életét is. Az Atléticót amúgy is szokás tizenegy rotweilerhez hasonlítani, de Diego Costa viccelődését alapul véve mondhatjuk, már nemcsak ugat, hanem harap is a gárda.

Szerda este a Huesca ellen Suárez először volt kezdő és Diego Costa váltotta és ez nem jött be, mert az eredmény 0–0 lett. Talán, ha együtt lesznek a pályán…

