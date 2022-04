Az Arsenaltól venne védőt az Atlético

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Fichajes szerint az Atlético Madrid élénken érdeklődik a 21 éves védő iránt, aki az Arsenal kölcsönjátékosaként remek szezont fut a Marseille-ben. William Saliba olyan jól teljesít idén, hogy márciusban a francia felnőtt válogatottban is bemutatkozott.

De teljesítményéről az is sokat elárul, hogy az Olimpique 32 bajnokijából 31-en pályára is lépett, szóval igazi alapember lett. Ennek ellenére a tervek szerint a nyáron visszatér Saliba Londonba, de hogy ott is marad-e, az a madridiak pénztárcájának vastagságától is függ. A középső védő piaci értéke 24 millió euró, de az Arsenal 2019-ben ennél is többet, 30 milliót fizetett a Sain-Étienne-nek.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Liverpool bajnoki címe 2,60-szoros pénzt fizet. (x)