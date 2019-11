Az Arsenalnál már Emery menesztése a téma

Napjai vannak már csak hátra a spanyol szakembernek?

A hétvégén az csak egy döntetlenre volt képes hazai pályán a Southampton ellen, amelyet követően az Ágyúsok csupán a 8. helyen állnak a Premier League-ben.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a londoni együttes 5 mérkőzés óta képtelen nyerni az angol pontvadászatban, és a szurkolók, valamint most már a klub vezetése is elkezdte kongatni a vészharangokat.

A Goal angol kollégái szerint már konkrét egyeztetések folynak a klub részéről Emery menesztéséről.

A döntéshozókhoz közel álló forrás szerint Raul Sanllehi és Edu a hétvégi betli után már elbeszélgetett Emery-vel, és a hétvégi, Norwich elleni PL-mérkőzés lehet az utolsó esélye, hogy megmentse az állását.

"Az eredmények számítanak, de azok nem jönnek" - mondta el a forrás a Goal kollégájának az Emery-vel kapcsolatos legnagyobb probléma plasztikus leírásaként.

Az már csak hab a tortán, hogy a szurkolók egy része kórusban skandálta az "Emery out" rigmust a hétvégi döntetlen után, nem sokkal azt követően, hogy az Emirates közönsége hetekkel ezelőtt már kiutálta Granit Xhakát, aki bemutatott és beszólt a piros-fehérek híveinek.

Ráadásul a csütörtöki, Eintracht Frankfurt elleni Európa-liga meccsen várhatóan az idény legkevesebb nézője fog kilátogatni az Emirates-be, pedig egyelőre a csoportjában vezet az angol együttes és minden bizonnyal magabiztosan tovább is fog jutni.

A nagy kérdés az, hogy az egyenes kieséses szakaszban még Unai Emery-nek fogják-e hívni az Arsenal menedzserét.

