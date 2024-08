Az Arsenal trénere furcsa módszerrel leckéztette meg játékosait

Mikel Arteta profi zsebtolvajokat bérelt fel egy csapatvacsorára.

Az Arsenal főnöke, Arteta híres arról, hogy szokatlan taktikával motiválja a játékosait. Az Ágyúsok főnöke korábban egy olajfát hozott be egy csapatmegbeszélésre, és a Mindent vagy semmit című dokumentumfilm során lefilmezték, amint egy villanykörtét használt a csapat megbeszélésén. Még egy "Win" nevű kutyát is örökbe fogadott, és magával hozza az edzőpályára. Most a The Athletic szerint profi zsebmetszőket használt, hogy üzenjen.

A beszámoló szerint egy csapatvacsorán Arteta behívta a zsebtolvajokat a szobába, és azt mondta nekik, hogy menjenek oda a csapathoz. Az étkezés végén a spanyol felállt, és megkérte a játékosokat, hogy ürítsék ki a zsebeiket. Sokan hiányolták az értéktárgyakat; Arteta a mutatványt arra használta, hogy megtanítsa a játékosait arra, hogy mindig résen kell lenniük.