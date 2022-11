Az Arsenal támadója ismét beköszön, ezúttal is nyernek az angolok – tippek a nap rangadójára!

Az Egyesült Államok támadósora nem a legacélosabb, de így is eredményes lehet az angolok ellen.

A Katar–Ecuador nyitómérkőzés után az Eb-döntős Anglia Irán ellen aratott 6–2-es győzelme igazán futballázba hozta a labdarúgás szerelmeseit. A gól gazdag, sok érdekes eseménnyel tarkított mérkőzésen a fiatalok tündököltek, Bukayo Saka duplázni tudott, de Jude Bellingham is betalált, ráadásul a Manchester Unitednél sokat kritizált Harry Maguire is gólpasszt adott.

Az Egyesült Államok ezzel szemben egy már szinte megnyert mérkőzésen adott ajándékba egy pontot a második félidőben nagy teret nyerő Walesnek. A továbbjutás kérdésének szempontjából kulcsfontosságú összecsapáson főhetett az amerikaiak feje, hiszen így nehezebb dolguk lesz, ha szeretnének ott lenni a legjobb 16 között.

A két válogatott legutóbb 2018-ban játszott egymás ellen Londonban egy felkészülési mérkőzésen, akkor az angolok magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak.

Tipp: Anglia győzelme – 1.58

Az angolok egy győzelemmel mindenképpen továbbjutnának a csoportból, és az utolsó, Wales elleni találkozó már csak örömjáték lenne számukra, amivel hangolódhatnának a nyolcaddöntőre. Az Egyesült Államok ezzel szemben ha kikap, akkor nagy valószínűséggel búcsúzik a tornától, de a jelenlegi játékerőt figyelembe véve, valamint az Anglia–Irán mérkőzést is latba vetve nem valószínű, hogy az amerikaiak megállítják az európai országot.

Tipp: Mindkét csapat szerez gólt – 1.97

Az angolok védelme nem zár jól. Ezt kijelenthetjük az elmúlt öt mérkőzésük alapján is, hiszen csupán egy, az olaszok elleni 0–0-s döntetlen során nem kaptak gólt, a magyaroktól négyet, aztán az olaszoktól egyet, míg a németektől kettőt, míg a vb-n Irán is kétszer eredményes volt ellenük. Az USA támadósora ezzel szemben nem a legacélosabb, de Harry Maguire-k ezúttal sem fogják megúszni a kapott gólt, főleg, hogy az amerikaiak számára szinte biztos, hogy a lét a tét.

Tipp: Bukayo Saka bármikor gólt szerez – 4.25

Az angolok fiatal támadója remek formában van mind az Arsenalban és a válogatottban is. Az irániak ellen duplázó támadó ezúttal sem marad gól nélkül, ennek szorzója pedig elég kecsegtető.

Tipp: Walker Zimmerman bármikor büntető lapot kap – 4.6

Aamerikai középhátvéd nem éppen a legbarátságosabb belépőiről ismert, nemrég a Nashville SC ellen két sárga lappal állították ki az MLS-ben, míg a Wales elleni mérkőzésen egy tizenegyest is összehozott. Védő létére biztosan meg fog gyűlni a baja az angol támadókkal, így esélyes, hogy durvább szabálytalanságot is be kell mutatnia majd.

