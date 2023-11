Az Arsenal a Sevilla ellen javítana! Kihagyhatatlan tippek a BL-rangadóra!

A Bajnokok Ligája negyedik játéknapján újra találkozik az Arsenal és a Sevilla.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Premier League-ben elért veretlenségi sorozat már a múlté, az Arsenal a Bajnokok Ligájában kezdhet bele újabb szériába, amikor a Sevillát fogadják a B-csoport szerdai játéknapján.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Ágyúsok két héttel ezelőtt 2-1-re legyőzték az Európa-liga-bajnokot, és amennyiben most is sikeresen veszik az akadályt, már két fordulóval a csoportkör vége előtt bebiztosíthatják helyüket a kieséses szakaszba.

Arsenal

A Sevilla és az Arsenal összesen hat alkalommal találkozott egymás ellen, négy mérkőzésen pedig mindkét alakulat legalább betalált egyszer. A két héttel ezelőtti háromgólos találkozón 2:1 arányban oszlottak meg a találatok, az Ágyúsok javára. A hazaiak most is szeretnék legyőzni az andalúziaiakat, mivel már most bejuthatnak a nyolcaddöntőbe, míg a Sevillának döntő fontosságú a három pont megszerzése az Emirates Stadionban.

Tipp: Mindkét csapat szerez gólt – 1.88

Az Arsenal a szezonkezdet óta nem látott pofonokba szaladt bele a legutóbbi két mérkőzésén: Mikel Artetáék kiestek az angol Ligakupából, illetve a Newcastle United szakította meg az Ágyúsok 10 meccses veretlenségi sorozatát a Premier League-ben. Arteta szeretne egy győzelemmel visszatérni a nyerő szériába, amelyet a Sevilla ellen kezdhet meg.

Tipp: Arsenal győzelem – 1.33

Gabriel Jesus sérülése miatt valakinek át kell venni a stafétát az Arsenalnál, aki a gólszerzésben is jeleskedik. A brazil támadó a Sevilla elleni BL-találkozón sérült meg, visszatérése csak a novemberi válogatott szünet után lehetséges. A három találatnál járó Jesúst Bakayo Saka pótolhatja, akinek ebben a szezonban öt gólja van minden sorozatot figyelembe véve. Az angol szélső tavaly húzóembere volt az alakulatnak, most is a hátára veheti a csapatot a gólgyártást tekintve.

Tipp: Bukayo Saka 2,5-nél több kapura lövéssel próbálkozik – 1.75

Sevilla

A két alakulat előző találkozóján összesen három lapot osztottak ki, azonban szabálytalanságokból így sem volt híján a mérkőzés. A Sevilla keretében lesz az a Sergio Ramos, aki hét meccsen összesen három sárgalapot kapott, így most sem lesz kíméletes az ellenfelekkel.

Tipp: Lapok száma a mérkőzésen 3,5 felett – 1.61

Használd a fogadásépítőt, kombináld az alábbi tippeket egy szelvényen belül:

Tipp: Mindkét csapat szerez gólt – 1.88

Tipp: Arsenal győzelem – 1.33

Tipp: Bukayo Saka 2,5-nél több kapura lövéssel próbálkozik – 1.75

Tipp: Lapok száma a mérkőzésen 3,5 felett – 1.61

Összes szorzó: 6,75