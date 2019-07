Az Arsenal lesz a befutó a gólerős szélsőért

Habár többek közt a , a és a is komolyan érdeklődött a Lille játékosáért, most nagyon úgy tűnik, hogy az lett a befutó.

A BBC értesülése szerint ugyanis az Ágyúsok megállapodtak a Lille együttesével Nicolas Pepe leigazolásáról.

A londoni klub ez alapján 80 millió eurót fizetne az elefántcsontparti tehetségért, és 5 évre szerződtetnék a 24 éves játékost.

A BBC értsülése szerint a transzfert már a hétvégén be is jelenthetik.

Pepe elképesztő idényt produkált, ugyanis 38 francia bajnoki meccsen 22 gólig és 11 gólpasszig jutott a szélső.

