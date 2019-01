Az Arsenal lecsapna James Rodriguez-re

Az Ágyúsok a kolumbiai focistát nézték ki maguknak.

Időről-időre felmerül a kérdés a nemzetközi sportsajtóban, hogy mi lesz a sorsa James Rodriguez-nek.

A kolumbiai labdarúgó a Real Madrid játékosa, de jelenleg a Bayern Münchennél szerepel kölcsönben.

A bajoroknak ráadásul opciós joguk is van a 27 éves játékos leigazolására a kölcsön leteltével, azaz idén nyáron.

Az Independent pedig most arról cikkezik, hogy beszállt a harcba az Arsenal is, és megtették az első lépseket a játékos megszerzéséért, akiért a Napoli is komolyan érdeklődik.

Az Ágyúsok egy középpályást még mindenképpen szeretnének igazolni a januári időszakban, és a Barca labdarúgója, Denis Suarez mellett most James is a célkeresztjükbe került.

Az nem ismert pontosan, hogy a Real miben gondolkozik a kolumbiaival kapcsolatban, de egyelőre nem tűnik úgy hogy vissza szeretnék hozni a Bernabeu-ba.

Amennyiben a Chelsea-től Eden Hazard, vagy a Spurstől Christian Eriksen érkezne a blancókhoz, akkor biztos, hogy hosszú távon nem számolnának vele, sőt, akár a Hazard- vagy Eriksen-transzfer részese is lehet végül James Rodriguez.

