Az Arsenal korábbi játékosával erősített az Ajax

Az Ajax hivatalosan is bejelentette Takehiro Tomijasu szerződtetését. A japán válogatott védő rövid távú, hat hónapos megállapodást kötött a holland klubbal, miután az idei nyáron közös megegyezéssel felbontotta szerződését az Arsenallal. A 27 éves játékos célja egyértelmű: sérülésekkel tarkított időszak után újra formába lendülni és visszakerülni a nemzeti csapatba a 2026-os világbajnokság előtt.

Tomijasu londoni éveit komoly fizikai problémák árnyékolták be. A védő februárban térdműtéten esett át, amely gyakorlatilag a teljes 2024–2025-ös szezonját annulálta. Az Arsenal színeiben összesen 84 mérkőzésen lépett pályára, miután 2021-ben a Bolognától igazolt az Emirates Stadionba.

A kontraktus jövő júniusig szól, és a hírek szerint a fizetése nagyban függ majd a lejátszott mérkőzések számától. Ilyen konstrukció mellett minimális kockázatot jelent a holland rekordbajnok számára, miközben Tomijasu előtt világos út nyílik a rendszeres játéklehetőség felé, amint teljesen felépül.

A sokoldalú hátvéd – aki jobbhátvédként és középhátvédként is bevethető – már újra edzésbe állt, és célja, hogy mielőbb visszanyerje régi formáját. Ennek nemcsak klubszinten, hanem a japán válogatott szempontjából is komoly jelentősége van, hiszen a 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi.

Az Ajax sportigazgatója, Marijn Beuker elismerően nyilatkozott az érkező védőről, kiemelve tapasztalatát és intelligens játékát.

„Takehiro már bizonyította, hogy kiváló védő, komoly tapasztalattal több topligából is. Intelligens, kétlábas játékos” – mondta Beuker. „Az elmúlt hetekben rengeteg felvételt elemeztünk róla a megfigyelőinkkel és a szakmai stábbal együtt, és mindenki lelkes volt a szerződtetését illetően.”

A sportigazgató hangsúlyozta, hogy Tomijasu sérüléselőzményei kulcsszerepet játszottak a döntésben, de a klub orvosi stábja alapos vizsgálatok után zöld utat adott az igazolásnak.

„Még vissza kell szereznie a meccsritmust, de a tapasztalata alapján úgy gondoljuk, ezt gyorsan megoldja. Szerződéses szempontból is sikerült mindkét fél számára megfelelő megoldást találni. Rövid távon egy olyan játékost kaptunk, aki stabilitást és egyensúlyt hozhat a fiatal, de rendkívül tehetséges csapatunkba.”

