Az Arsenal korábbi játékosa szerint Bruno Fernandes alkalmatlan csapatkapitánynak

Keményen beleszállt a francia a portugálba.

Emmanuel Petit azt üzeni Bruno Fernandesnek, hogy vállaljon felelősséget a Manchester United kudarcaiért Erik ten Hag menesztése után.

Mindössze három hónappal azután, hogy meghosszabbították ten Hag szerződését az Old Traffordon, a klub a folytatódó nehézségei miatt megvált a menedzsertől. A holland edző távozása egy nappal azután történt, hogy a csapat egy csalódást keltő, 2-1-es vereséget szenvedett el a kiesés ellen küzdő West Ham ellen a Premier League-ben.

Ten Hag távozása után a korábbi Arsenal és Chelsea-sztár, Petit megkérdőjelezte a Vörös Ördögök játékosainak szerepét a klub kudarcában, és rámutatott Fernandes kapitány "alkalmatlanságára", hogy a válságos időszakban vezesse a csapatot. A francia elismerte, hogy a klub szenvedéseinek nagy része a holland edző felelőssége és helyes volt a menesztése.

A Jeffbetnek nyilatkozva az egykori francia válogatott azt mondta: „Itt volt az ideje, hogy Erik ten Hagot menesszék a Manchester Unitedtól. Sajnálom ezt mondani és sajnálom őt, mert a klubnál sok játékos messze van a legjobb formájától. Amikor néztem a West Ham ellen játszott mérkőzést, még én is frusztrált voltam a Manchester United szurkolói helyett. Könnyen kaptak gólokat, káosz van. Ten Hagnak nem volt támogatása a szurkolóktól, a klubtól vagy a játékosoktól, de sok probléma őt terheli. A játékosoknak is osztozniuk kell ebben a felelősségben, ők az okai annak, hogy kirúgták. Ten Hag felelős az átlagos holland játékosok leigazolásáért az Eredivisie-ből és hogy nem mutatott szenvedélyt, mindig unottnak tűnt a sajtótájékoztatókon.

„A Manchester Unitednél most az egyetlen következetes dolog az átlagos teljesítmény, ami évek óta tart, még egy edzőváltással sem fog semmi sem változni. A játékosok testbeszéde szörnyű volt. Bruno Fernandes nagyon idegesít, tényleg csak annyit akarok mondani neki, hogy fogja be. Szörnyen játszott a West Ham ellen és borzalmas kapitány volt, nem is való kapitánynak. Reakcióra van szükség ezekből a játékosoktól. Mi a projekt? Mik a ambíciók? Nem látok semmit, amiért érdemes lenne csatlakozni hozzájuk egy edzőnek."