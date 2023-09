Az Arsenal kiszemeltjét monítorozza az Ajax

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Facundo Torres hamarosan Európába költözhet.

A goal.com információi szerint az Ajax megfigyelőket küldött Orlandóba, hogy közelről monítorozzák Facundo Torres játékát. Az uruguay-i játékos állítólag az Arsenal listáján is szerepel, így versenytárakra számíthat az amszterdami klub az átigazolásért.



A 23 éves szélső 2022-ben csatlakozott az Orlando City-hez a Penaroltól, 33 mérkőzésen eddig 12 gólt szerzett a klub színeiben.



Az Ajaxra ráfér az erősítés, a csapat botrányosan kezdte a szezont, mindössze 14. helyen állnak a holland bajnokságban, miután a botrányba fulladt Feyenoord elleni mérkőzést délután befejezték, 0-4 lett a végeredmény. A csapat már sportigazgatót is cserélt, úgy tűnik, most igazolásokkal változtatnának a gárda lejtmenetén.