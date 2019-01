Az Arsenal és a Cardiff is tiszteleg Emiliano Sala előtt

Az Arsenal és a Cardiff City tiszteletét tette az eltűnt repülőn utazó Emiliano Sala előtt.

Az Emirates Stadionban rendezett találkozó mérkőzésfüzetében kapott helyet a támadó.

A Guernsey rendőrség már felfüggesztette az elveszett gép keresését, azonban a legújabb hírek szerint a beérkező adományok miatt újrakezdték azt.

A keddi Arsenal elleni találkozó volt a Cardiff első mérkőzése Sala eltűnése óta.

Arsenal have paid tribute to missing Cardiff City striker Emiliano Sala on tonight's matchday programme for the game at Emirates Stadium. pic.twitter.com/IhiVvJsQnd