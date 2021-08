Az Arsenal elengedi Aubameyangot

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Egészen érdekes az Arsenal átigazolási taktikája: az ágyúsok úgy veszítették el az első két meccsüket, hogy gólt sem szereztek, ehhez képest az Irish Independent szerint a klub hajlandó elengedni a keret egyik legveszélyesebb támadóját Pierre-Emerick Aubameyangot, ha lesz iránta érdeklődés.

A 32 éves játékosnak még két éve van hátra a szerződéséből, amit 2020-ban írt alá. Hetente nagyjából 250 ezer font a fizetése, de az igényei ennél magasabbak lennének.

Aubameyang kihagyta az Arsenal első meccsét, miután pozitív lett a koronavírus-tesztje és a Chelsea ellen sem léphetett pályára.

Az Arsenal keretében elve problémás a csatárposzt, hiszen Alexandre Lacazette és Eddie Nketiah szerződése is lejár 2022-ben és a lap szerint az is előfordulhat, hogy még ezen a nyáron ők is elmennek a klubtól. Elsősorban Nketiah-nak van esélye arra, hogy elmenjen, mert több lehetőséget szeretne és magasabb fizetésre is vágyik, ráadásl a Brighton és a Crystal Palace is vinné.

Mozgalmas napok várnak az Arsenalra, hiszen ha eladják Aubameyangot, akkor az bevételt is jelent, de gyakorlatilag azonnal kész csatárt kell szerződtetnie a londoni klubnak.

