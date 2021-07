Az Arsenal Bellerínt is odaadná Lautaro Martínezért

Nagyon úgy tűnik, hogy a spanyol védő kegyvesztetté vált, az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta könnyű szívvel le is mondana róla.

A londoniak célkeresztjében egy ideje ott van Lautaro Martínez, akiért cserébe most még Héctor Bellerínt is odaadnák, no meg persze némi készpénzt is áldoznának az argentinért – írja a Football Insider.

Az Ágyúsok ajánlata eddig nem nyerte el az Inter vezetőinek tetszését, ezért most bedobták az üzletbe Bellerínt is. A spanyol pedig pont kapóra jöhet a milánóiaknak, akiktől a nyáron távozott Hakimi. Ez pedig az Arsenal malmára hajthatja a vizet, de hogy mit szólnak ehhez az Internél, az hamarosan kiderül.

