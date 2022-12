Az argentinok kapusa elárulta, miért erkölcstelen gesztussal ünnepelte az Aranykesztyűt

Az argentin válogatott kapusa, Emiliano Martinez lett a világbajnokság legjobb hálóőre, sportszerűtlensége viszont még okozhat neki problémát.

A katari világbajnokság döntőjének egyik hőse volt a mérkőzésen is több nagy bravúrt bemutató Emiliano Martinez, aki a tizenegyespárbajokban is megállta a helyét. Az talán nem meglepő, hogy a torna legjobb kapusának is megválasztották az Aston Villa kapusát, az a gesztus viszont távol áll a spotszerűségtől, amit a hálóőr a díj átvétele után tett.

Martinez ugyanis az Aranykesztyű díjat az ágyékához emelte, és a francia szurkolók felé fordulva hergelte a közönséget. A La Red rádió utánajárt az esetnek, és most kiderült, miért viselkedett így Martinez.

„A francia nézők kifütyültek. A büszkeség nem érdekelt” – idézte a rádió Martinezt.

A torna gólkirályának járó Aranycipő kivételével minden díjat az argentinok nyertek Katarban. Bár a legtöbb gólt Mbappé szerezte, Lionel Messié lett a legjobb játékosnak járó Aranylabda, míg Enzo Fernandezt a torna legjobb fiatal játékosának választották.

