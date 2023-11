Az argentin kapitány elmondta, miért nem hívta be Garnachót

Lionel Scaloni magyarázatott adott.

Sokakat meglepett, hogy kimaradt.

Lionel Scaloni sajtótájékozatót tartott, az Uruguay és a Brazília elleni mérkőzések előtt. Természetesen az újságíróktól megkapta a kérdést a világbajnok kapitány, hogy miért nem hívta be Alejandro Garnachót, a Manchester United játékosát.

"Azért nem hívtam be Alejandrót, mert nincs jó formában mostanában. Ráadásul, a legutóbbi alkalmakkor nem lépett pályára akkor sem, mikor megtettem, emiatt az emberi oldallal is foglalkoznom kell, Manchester nincs közel. Terrmészetesen továbbra is figyeljük őt, szerepel a terveinkben."