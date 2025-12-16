Az Aranylabda megnyerése után a FIFA-nál is tarolt Dembelé

Ousmane Dembélé nyerte el a 2025-ös év legjobb férfi labdarúgójának járó FIFA-díjat, miután kulcsszerepet vállalt abban, hogy a Paris Saint-Germain története során először megnyerte a Bajnokok Ligáját. A francia válogatott támadót kedden, Dohában koronázták meg.

A PSG 28 éves szélsője a szavazáson megelőzte a Barcelona és a spanyol válogatott fiatal csillagát, Lamine Yamalt – csakúgy, mint szeptemberben az Aranylabda átadásakor. A döntősök között szerepelt Dembélé válogatottbeli csapattársa, Kylian Mbappé is, aki ígéretesen kezdte pályafutását a Real Madridnál.

Dembélé nemcsak Európában, hanem a nemzetközi porondon is meghatározó volt: két góljával hozzájárult ahhoz, hogy a PSG bejusson az új lebonyolítású, 32 csapatos klubvilágbajnokság döntőjébe.

A francia támadó elképesztő idényt zárt: az előző szezonban 53 tétmérkőzésen 35 gólt szerzett, miközben a párizsiak megnyerték a Ligue 1-t és a Francia Kupát is, így történelmi triplázást ünnepelhettek.

A dohai díjátadó igazi PSG-sikert hozott, hiszen Luis Enrique is elismerésben részesült: a spanyol szakembert választották az év legjobb férfi edzőjének.

A nőknél is Barcelona-dominancia érvényesült: Aitana Bonmatí sorozatban harmadszor nyerte el a FIFA legjobb női játékosának járó díjat, míg az év legjobb női edzőjének az angol válogatott szövetségi kapitányát, Sarina Wiegmant választották.

