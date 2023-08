Az angol aranylabdás Szoboszlai Dominik passzáról áradozik

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Unsung hero - vagyis a meg nem énekelt hős. Így szokták jellemezni angolul azokat az embereket, akik nem kerülnek reflektorfénybe, de tetteik nélkül nem sikerülne a hősi cselekedet. Ezekkel a szavakkal éltette az angolok aranylabdás labdarúgója, Michael Owen Szoboszlai Dominikot a Chelsea elleni mérkőzés után.

A Chelsea ellen 1-1-re végződő Premier League bajnoki mérkőzésen mutatkozott be hivatalosan is Szoboszlai Dominik a Liverpool mezében. A találkozón nem adott gólpasszt vagy szerzett találatot, azonban Michael Owen a Liverpool egykori legendás játékosa kiemelte, hogy mekkora szerepe volt a magyar válogatott játékosnak a Vörösök gólja előtt.

"Az a Szoboszlai-passz... Egy kis meg nem énekelt hős. Nyomás alatt volt, a labda felé mozgott, ráadásul a pálya közepén, egy veszélyes területen helyezkedett, de ő gyönyörűen tette tovább a labdát. Ez egy igazán varázslatos csapatgól volt"

- mondta az aranylabdás támadó.

A 43 éves angol azt is kiemelte, hogy Alexis Mac Allister és Szoboszlai is milyen könnyen beilleszkedett a rendszerbe.

"Szoboszlai és Mac Allister is biztatóan futballozott. Az ellenfél tavalyi 12. helye senkit se csapjon be, a csapat otthona továbbra is egy nagyon-nagyon kemény helyszín. Új menedzser és új izgalmak van most a londoni klub körül."

Amint az Jürgen Klopp is kiemelte korábban, a Liverpoolnak szüksége van még középpályásokra. A Vörösök lemaradtak Moises Caicedo és Romeo Lavia szerződtetéséről is, mindkét alkalommal a Chelsea volt szemfülesebb. A hírek szerint a német szakembernek már meg is van az új listája, hogy kik közül szeretne igazolna a hatos posztra.