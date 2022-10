Az amerikai üzletember már 10 éve felfedezte Marco Rossit

Már az első találkozón eldőlt, hogy Marco Rossi lesz a Budapest Honvéd vezetőedzője.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Már az első találkozón meggyőzte az olasz szakember George F. Hemingwayt, hogy szerződtesse a Budapest Honvéd vezetőedzői pozíciójára. Később aztán meg is hálálta a bizalmat, hiszen 2017-ben bajnok lett a kispestiekkel, majd egy kis dunaszerdahelyi kitérő után a magyar válogatott élén ért el szép sikereket Marco Rossi. "Az elmúlt két évben többször is beszéltem Marcóval. Jó viszonyban vagyunk, végtelenül kedves és jó ember. Mindig gratuálok neki, felhívom vagy üzenetet küldök, tavaly még találkoztunk is, együtt ebédeltünk" - mondta az amerikai üzletember, aki időközben már eladta a fővárosi együttest, így megszakadt a közvetlen kapcsolata a magyar focuval.

"2012-ben kértem a munkatársaimat, hogy keressenk olasz és holland edzőket. Végül úgy döntöttem, előbb az olaszokat hallgatom meg" - mondta a Sportalnak Hemingway, hozzátéve, Marco az első kispesti találkozás alkalmával olyan benyomást tett rá, amivel meggyőzte. Arról is beszélt, a szakmai tudása nem volt kérdés, azonban ami még fontosabb volt, hogy egy őszinte ember benyomását keltette.

Marco Rossit 2018-ban nevezték ki a magyar válogatott élére, amellyel azóta megjárta a 2021-es Európa-bajnokságot, a Nemzetek Ligája A-divíziójában pedig fantasztikus teljesítménnyel éppenhogy lemaradt a csoportgyőzelemről Olaszország mögött, Angliával és Németországgal egy csoportban. "Nem láttam minden meccset, de a Nemzetek Ligája remeklést és a két őszi találkozót már nem hagyhattam ki. Egészen világosan látszik Rossi munkája a válogatotton, ha az olaszok ellen nincs az a kapitális hiba a meccs elején, akkor meg lehetett volna a döntetlen és a csoportelsőség" - mondta Hemingway, aki azt is elmondta, továbbra is figyeli a válogatottat és szurkol Rossinak.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az FC Barcelona-Bayern München BL-mérkőzésen a hazaiak győzelme 2.40, a döntetlen 3.75, a vendégsiker 2.80-szoros szorzóval fogadható. (x)